中壢仁海宮普渡物資贈弱勢 15:282019/09/04 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中壢仁海宮普渡物資贈弱勢。（呂筱蟬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢仁海宮舉行中元祈安超渡法會，廟方4日特別準備超過2000份祭品，分送弱勢慈善團體，董事長李合鑑說，今年法會有數千名信眾參加，善信大德在法會結束後，主動將祭品物資捐獻給廟方，希望能轉贈弱勢團體，傳遞溫暖給有需要的家庭。 李合鑑說，廟方每年舉辦祈安超渡法會，參加信眾每年越來越多，法會結束後，特別邀集志工將米、油、鹽等民生物資加以整理、包裝，今年提供超過2000份給慈善愛心團體領取，包含復興區公所、忠貞國小、創世基金會、人安基金會等近15個團體受惠。 (中時 ) #法會 #團體 #廟方 #物資 #參加 也許您會感興趣 推薦閱讀 聲援香港反送中 台聯呼籲捐贈物資 11:272019/08/31 政治 聖慈山常源法師造福鄉里 邀弱勢圍爐贈物資 18:162019/08/31 社會 颶風增強，佛州民眾搶購物資 19:572019/08/31 國際 全台宗教團體表揚 移師眾神之都 04:102019/08/31 地方新聞 寺廟也吹藝文風 南鯤鯓代天府籌建新展覽館 17:482019/09/02 生活 中秋佳節博餅季 本周日豐原武德宮拚狀元 19:572019/09/02 生活 侯友宜視察三峽大豹溪水域安全 民間救難團體半年救起24人 22:032019/09/02 生活 南鯤鯓代天府 籌建新展館 04:102019/09/03 地方新聞 南投家扶發送扶助金 善心人士相挺送物資 20:302019/09/03 生活 讓世界看見台灣之美 華夏師生受邀參加德國文化節活動 20:302019/09/03 生活 生活熱門新聞 Costco牛肉為何久放不壞？專家揭驚人秘密 - 生活 法西颱風最快今晚生成 最新動向曝光 - 生活 好市多這產品1年漲30萬 網悲憤：去年沒買捶心肝 - 生活 不斷更新》玲玲外圍環流發威！18縣市豪大雨 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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