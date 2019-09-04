桃園市中壢仁海宮舉行中元祈安超渡法會，廟方4日特別準備超過2000份祭品，分送弱勢慈善團體，董事長李合鑑說，今年法會有數千名信眾參加，善信大德在法會結束後，主動將祭品物資捐獻給廟方，希望能轉贈弱勢團體，傳遞溫暖給有需要的家庭。

李合鑑說，廟方每年舉辦祈安超渡法會，參加信眾每年越來越多，法會結束後，特別邀集志工將米、油、鹽等民生物資加以整理、包裝，今年提供超過2000份給慈善愛心團體領取，包含復興區公所、忠貞國小、創世基金會、人安基金會等近15個團體受惠。

(中時 )