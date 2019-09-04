外媒報導，川普原本想要將對中國商品的徵税比例翻倍，獅子大開口，但還好自己人阻止，最後同意只上升一些。

中國大陸計劃對美國750億美元商品徵税，自9月1日實施首波，報復美國9月和12月對3000億美元中國產品加徵的10%新關稅。而美國總統川普震怒之下表示想要翻倍對陸關稅，不過還好最後只將關稅稅率上調5%。

報導指出，美財長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）隨後讓多個公司的CEO致電特朗普，警告他此舉可能對股市和經濟帶來的影響，川普才作罷。

川普便宣佈9月1日起中國剩餘3000億美元產品，原定稅率10%將上調至15%；已經以25%稅率徵收的2500億美元商品，將在10月1日開始上調至30%，也就是各加5%關稅而已。並於8月23日在推特（Twitter）上宣布了這個消息。

美財長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）都說，穿普後悔沒有將徵税比例提得更高一些。

(中時電子報)