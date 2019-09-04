風能訓練中心建造高21米的訓練塔架，可模擬風場各式真實環境。（王文吉攝）

風能訓練中心建造深達3到6米的深水訓練池，模擬風場各式真實環境。（王文吉攝）

台灣首座「風能訓練中心」由台灣港務公司、台英風電、中鋼、台船、上緯新能源等5家公司斥資餘億台幣成立，4日在台中港揭牌啟用。訓練機構除建置21公尺高的訓練塔架、3至6公尺深的深水訓練池、跳台等術科設備，可模擬風場真實環境，肩負培訓風電人才任務。

啟用典禮邀請交通部長林佳龍、英國在台辦事處代表唐凱琳、台灣港務公司董事長吳宗榮及離岸風電產業界等貴賓出席。吳宗榮致詞時表示，風訓公司為國內第一家取得國際風能組織的訓練機構，重金打造21米高度、寬8米的訓練高塔、3至6米深的深水訓練池及跳台等。

林佳龍指出，離岸風電產業將創造2萬個就業需求，風訓公司1年可培訓千名人才。全世界15大的離岸風場，台灣就佔了7個，而且集中在中部，加上台中港為商港，周邊產業關聯性非常完備，「我們組成的風訓公司可說是跨國的台灣隊，未來可以在離岸風電上打世界盃。」

林佳龍也表示，全世界前15大的離岸風電風場，台灣就佔了7個，而且主要集中在中部。台中港本身就是一個很好的商港，整個週邊的產業關聯性、公共基礎設施都非常完備，所以我們組成台灣風能訓練中心，是一個跨國的台灣隊，未來在離岸風電上面打世界盃。

風能訓練中心建造深達3到6米的深水訓練池，模擬風場各式真實環境。（王文吉攝）

交通部長林佳龍致詞時表示，「我們組成的風訓公司可說是跨國的台灣隊，未來可以在離岸風電上打世界盃。」（王文吉攝）

林佳龍說，風能訓練中心揭牌啟用，象徵一個新的里程碑，發展離岸風電，對於台灣能源未來轉型很重要，也藉此推動產業發展，尤其解決空汙的問題，可以說是一舉三得。

風訓公司總經理蔡明格導覽時提及，風訓公司已正式招生開設BST課程，培育風電產業人才，未來將持續掌握業界需求、配合離岸風場開發建置期程，開創其他進階訓練項目，為台灣風電產業發展貢獻心力。

外交部歐洲司長姜森表示，今天典禮是個重要的里程碑，代表台灣與歐洲在國際訓練上的合作，台灣在2030年有可能成為全球10大離岸風能產能國，代表台灣有更多的機會與潛力在跟歐洲國家合作，推動產業持續發展。

風訓公司設立於台中港區，引進GWO國際風能組織標準課程，已於2018年底成功取得GWO基礎技術訓練課程認證，並於今年7月再度取得GWO基礎安全訓練課程認證，成為台灣第一家率先取得雙項GWO國際認證的訓練機構。

風能訓練中心以3至6米深的深水訓練池，進行海上求生訓練，高規格設施深受英國稽核顧問讚賞。（王文吉攝）

(中時 )