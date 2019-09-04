父親在新竹市稅務局任職的「新竹囝仔」林育葦，是台灣在巴拉圭職業足球出賽的第1人，市長林智堅4日與林育葦交流竹市足球發展，邀其擔任「足球推廣大使」，宣示啟動「新竹市足球推廣計畫」，將建置三級足球發展環境，讓足球運動向下扎根。

林育葦提出竹市足球場地、基層足球發展及推廣足球運動等專業建議，林智堅責成教育處未來在足球推廣計畫上要廣納專家及球員教練的心聲，共同協助新竹市足球運動發展。

林智堅認為要讓足球運動向下紮根，軟體上要建全三級足球發展環境，透過推廣國中小成立足球校隊及社團，建立選手培訓制度，讓竹市國中小能成為基層足球的推廣發展基地。

硬體方面，林智堅強調將針對南寮運動公園足球場進行場地升級，成為未來竹市舉辦各級足球比賽的核心場地，更要投入經費改善各級學校足球相關運動設施。

林智堅同時力邀林育葦，推薦足球相關專家與球員教練，一同加入新竹市的足球推廣計畫，為軟硬體發展提供最精準的意見，攜手努力推廣新竹市基層足球。

(中時 )