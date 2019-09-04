新竹市環保局為讓購物袋能夠實際循環使用，結合愛買新竹店、Homebox好博家新竹店等2家業者，辦理「消費購物袋著走 減塑集點好禮送」活動4日開跑，採「付押金借購物袋、還袋退押金集點」方式，每借還1個購物袋可獲得1點，集滿20點兌換商品禮券100元。

環保局長江盛任表示，該局在5月至8月舉辦的「回收生活節」，募集閒置的環保購物袋約1800個，另新購循環使用的環保購物袋200個。

這2000個環保購物袋，昨起放置於愛買新竹店、好博家新竹店，進行租借服務，透過建置購物袋吊牌編碼與系統，執行購物袋循環使用成效追蹤，落實減塑環保。

江盛任說，「消費購物袋著走 減塑集點好禮送」活動即日起至12月31日止，民眾在愛買新竹店及Homebox好博家新竹店消費購物後，可支付押金借用購物袋。

愛買新竹店每袋押金15元，好博家新竹店5元，每袋使用完畢後於同地點歸還，可退回押金並獲取集點貼紙1點，集滿20點兌換該店商品禮券100元1份，愛買新竹店、好博家新竹店商品禮券各限量500份，禮券兌換截止日期為明年1月15日。

市長林智堅鼓勵民眾踴躍響應減塑環保，落實資源循環愛地球的具體行動，同時為環境永續盡心力，提供下一代更美好的環境。

(中時 )