藝術家吳智賢親自解說創作理念。（劉秀芬攝）

黎明中學學生參觀《食記速寫》。（劉秀芬攝）

國立台南生活美學館舉辦社區藝術巡迴展《食記速寫》，即日起在麻豆黎明中學圖書館展到9月20日，展出吳智賢、陳一帆、曾秋梅3位藝術家的60幅速寫創作，吳智賢親自到場解說，黎明中學師生都聽得津津有味。

《食記速寫》展出3位藝術家創作的台南知名小吃美食，虱目魚湯、蝦仁肉圓、蚵仔煎、牛肉湯、鱔魚麵、蛋黃酥、糕點等，畫面生動，躍然紙上，令觀眾垂涎三尺。

台南生活美學館代理館長吳敏鳳說，速寫只要一張紙、一枝筆，隨處隨時可畫，不用太多繪畫技巧。《食記速寫》巡迴展目的在推廣從小培養對生活的觀察、審美和創作體驗，以最接地氣的方式推廣速寫，讓學生、社區民眾貼近日常生活美學。

吳智賢說，食物不只是好吃、拍照就好，食物也代表生活永遠的記憶，對食物的記憶，可用文字、繪畫、歌曲紀錄，用速寫是最快方式，只要喜歡、開心畫即可，會永遠記得食物的味道和生活記憶。黎明校長羅家強說，歡迎參觀《食記速寫》巡迴展，與台南小吃美食、與速寫創作來個美麗相遇。

(中時 )