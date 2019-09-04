募款獲得地方企業界響應，大葉大學校長梁卓中親自頒發感謝狀(吳建輝攝)

今日(9)上午大葉大學宣布啟動「千立方募款活動」，邀請傑出校友，金曲歌王王宏恩擔任公益大使，並號招千人愛心，每人捐款新台幣一千元，讓弱勢學生安心求學一千天，不只能減輕學生的經濟壓力，也有助於學生培養學習力與跨領域能力，讓學生有機會翻轉自己的人生。

大葉大學校長梁卓中指出，大葉大學現在擁有一萬多名學生，經濟弱勢學生比例高達15％，為了協助弱勢學生安心就學，大葉大學推動「完善弱勢助學計畫」，這筆經費將用於弱勢學生的學習輔導與助學，不只能減輕學生的經濟壓力，也有助於幫助學生培養學習力與跨領域能力，翻轉人生，開創美好的未來。

歌手王宏恩表示，從小家裡的環境不是很富裕，爸爸開卡車養家，壓力很大負擔很重，開玩笑地說以前參加比賽其實不是為了得名是為了獎學金，就讀大葉大學視傳系是他人生重要的轉捩點，大葉的老師跟學生沒有距離，也給學生很多空間，鼓勵學生多元嘗試，非常開心校長能夠推動弱勢助學計畫，要幫助因經濟問題無法完成學業甚至放棄夢想的孩子，很榮幸可以擔任募款行動的公益大使，也呼籲所有企業校友來響應這項活動。

(中時 )