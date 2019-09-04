浩子今年金鐘雙響炮，他分別與阿翔、乱彈阿翔主持的民視《綜藝新時代》、公視《台灣金頌》都入圍金鐘獎，巧的是，主持搭擋兩個阿翔，一個鬧出外遇偷吃風波，乱彈阿翔日前也被曝光已離婚，對於搭檔的兩個「阿翔」接連鬧新聞，浩子今錄衛視《請問你是哪裡人》時，聽完噗哧一笑，然後指向一旁的于美人說：「那美人姐也會有事嗎？」原本在看書的于美人笑著接話：「我也好想有事喔！」

說著說著，浩子自嘲：「好像是我帶賽我的拍檔，美人姐妳要小心一點！但乱彈阿翔離婚不能怪罪於我，應該已經很久了！」不過阿翔是和他搭擋後才爆出離婚？他尷尬笑說：「對不起啦！」兩人前一天才錄影，但沒聊私事，他之前去乱彈阿翔家也沒發現異狀，「我都在看他的吉他，我們音樂人只聊音樂。」

浩子主持《請問你是哪裡人》。（衛視中文台）

浩子在阿翔歷經不倫風波時，兩度陪搭擋一起出來面對，陪著公開道歉，被誇是有情有義的搭擋，原本合作10多年但私下零交集的他們，近來關係似乎更好，浩子驚曝：「阿翔約我中秋節烤肉！」他說，阿翔日前問他「中秋節你家社區有沒有烤肉？」接著說「那要不要來我家烤肉？」他嚇了一大跳，「我以為自己聽錯，嚇到吃手手」，連經紀人乍聽都以為阿翔是接了浩子社區家的中秋活動主持，才會開口說要去浩子家烤肉，不過浩子表示，當天他已安排行程，所以還在考慮要不要約，「人家都邀請了啊！」

浩子今也表示可能會和2個阿翔一起走金鐘獎星光大道，昨天有在《台灣金頌》稍微聊一下，會準備農用車，而且為了向乱彈阿翔致敬，「我們三個就都披長直髮走」，被笑可能因此被列為「星光五醜」？浩子笑答：「這樣把小鬼放哪裡？」

(中時 )