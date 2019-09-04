香港特首林鄭月娥下午約4點與建制派，人大政協和區議會正副主席會面後，將正式宣布撤回引發大抗爭的「逃犯條例」修訂方案，也就是俗稱的送中條例，以滿足抗議者的關鍵要求，並提出設置真相調查委員會。

據路透與《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，歷經好幾個月來的堅持後，林鄭月娥終於同意，將滿足抗議者的5大訴求之一。一名港府消息人士證實，林鄭會撤回送中條例。

一名港府消息人士說，林鄭將強調，撤回送中條例是在簡化立法議程。消息傳出後，股市反應正面，恆指下午3點左右飆漲約900點，重新跨越26,000點。

建制派議員估計，林鄭將會推出讓步方案，公布前預先知會他們，而最大機會是「基本盤」方案，即宣布正式撤回方案，以緩和當前局勢。不過，據估計，當局考慮到未來的事態發展，示威衝擊不會突然靜止下來，加上9月開學後的罷工罷課行動，形勢絕對不樂觀，預視激進示威者暴力只會不斷升級，林鄭須要重新部署對策，回應五大訴求中的其中一、兩項訴求，成選項之一，「而正式撤回修例方案，是最有可能的舉動」。

不過，儘管林鄭將撤回送中條例的傳聞甚囂塵上，但街頭仍瀰漫著懷疑的氣氛。近13個星期以來，抗議者不斷走上街頭，不僅強烈表達對送中條例的抗議，也以愈來愈暴力的示威行動，表達對香港整體治理的反對，成為香港數十年來最嚴重的危機。

(中時電子報)