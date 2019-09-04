新北市長侯友宜今天出席活動起跑記者會。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜今天出席活動起跑記者會。（譚宇哲攝）

今年全台灣唯一一場「Pokémon GO Safari Zone」將於10月3至6日在新北大都會公園登場，新北市府今公布60處活動期間的抓寶景點，將可捕捉稀有寶可夢，活動更搭配52家新北博物館、旅宿業者、伴手禮業者同步推出優惠方案，邀請來自各地的訓練家一起吃、喝、玩、樂。

「2019新北市寶可夢狩獵地帶」活動起跑記者會今天下午在新北市府舉行，新北市長侯友宜致詞時表示，寶可夢訓練師除了可以在主會場遇見水屬性、草屬性和蟲屬性的寶可夢，此次活動特別選定「人文歷史」、「風景名勝」、「交通節點」及「老街商圈」4類共60個新北市景點，讓大家抓寶，歡迎大家前來體驗。

《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》新北60處任務景點

人文歷史：

1.空軍三重一村2.新北市客家文化園區3.中和烘爐地4.板橋435藝文特區5.竹林山觀音寺6.靈鷲山聖山寺7.貢寮老街、貢寮街有機書店8.淡水海關碼頭9.淡水天元宮

風景名勝：

10.三芝淺水灣海濱公園11.土城石壁寮溪步道12.觀音山風景區13.十分風景區14.富貴角燈塔、富基漁港15.白沙灣、麟山鼻遊憩區16.烏來風景區17.三貂角燈塔18.淡水漁人碼頭19.新店碧潭風景區20.新莊中港大排21.瑞芳水湳洞、十三層遺址

交通節點：

22.八里文化公園23.三重忠孝碼頭24.土城綜合運動場25.中和錦和運動公園26.中、永和八二三紀念公園27.永和仁愛公園28.汐止星光橋29.板橋新板特區30.金山磺港漁港31.金山水尾漁港、獅頭山公園32.泰山辭修公園33.貢寮卯澳漁港34.貢寮舊草嶺古道自行車道35.淡水公七自然公園36.淡水行政中心萬坪公園37.新店陽光運動公園、陽光橋、小碧潭公園38.瑞芳猴硐貓村39.瑞芳深澳漁港40.萬里龜吼漁港41.樹林鹿角溪人工溼地、原住民主題部落公園42.樹林環保河濱公園43.蘆洲微風運河44.鶯歌陶瓷藝術園區

老街商圈：

45.八里老街46.三峽老街47.中和南洋街、興南商圈48.菁桐老街49.平溪老街50.石碇老街、淡蘭古道51.坪林區 坪林老街52.金山老街53.淡水老街54.九份老街55.深坑老街56.新莊廟街、新月橋57.瑞芳祈堂老街、勸濟堂58.雙溪老街59.蘆洲廟口形象商圈60.鶯歌老街

(中時 )