隨著2020總統大選腳步近，國民黨參選人韓國瑜的副手將由誰擔任，也令外界相當好奇，黨內也開始出現韓國瑜結盟前新北市長朱立倫的「韓朱配」聲浪。對此，i-Buzz網路口碑研究中心創辦人黎榮章用朱立倫社群表現分析，他認為像朱立倫這種傳統菁英形象的「商品」，已不符合市場需求，意即不夠「接地氣」。

國民黨總統參選人韓國瑜副手人選未定，國民黨立委江啟臣日前拋出「韓朱配」想法，認為將對藍營選情有振奮效果。對於韓朱配是否有譜，韓國瑜競選辦公室日前表示，韓國瑜和朱立倫之間的溝通管道非常暢通，大家都有一個共識，就是為了在2020年能夠改變台灣的命運，彼此一定會堅定合作不計名位，全力為台灣打拚。朱立倫辦公室則表示，「不要位子，一定幫忙」。

對此，黎榮章在《NOWnews》名家論壇中分析朱立倫近1個月的社群表現。朱立倫初選後陸續更新近況，8月份臉書粉絲互動率微幅提升，到月底，越來越多粉絲盼能「韓朱配」，也有許多不滿韓國瑜的藍營支持者替朱立倫抱屈。然而，朱立倫8月臉書表現最佳的前3名貼文，第一名是8月5日他到高雄吃滷肉飯，呼應韓國瑜競選高雄市長的「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」哲學，強調政治文化的改變「除了政策還是政策」，籲「莫忘初衷」，反應最熱烈。

黎榮章認為，朱立倫5月20日卸任新北市長便立即宣布投入黨內初選，成為首位起跑者，未料，韓國瑜、郭台銘登場後，朱立倫頓時從明日之星變成「邊緣倫」。朱立倫的聲量始終不及韓郭，僅訪美那一陣子聲量較有起伏。黎榮章說朱立倫擁有美國紐約大學會計博士學位，又歷經行政院副院長、新北市長等職位，選戰與行政經驗兼具，但隨著全球民粹主義當道，非典型政治人物出頭，朱這種傳統菁英形象的「商品」，已越來越不符合市場需求。

(中時電子報)