桃園龍潭1男子當街遭狙殺 身中多槍不治 15:482019/09/04 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 龍潭區中正路大平郵局前4日下午2時40分發生一起槍擊案。（臉書龍潭人社團鄉親交流廣場／邱立雅桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 龍潭區中正路大平郵局前4日下午2時40分發生一起槍擊案，一名男子疑似身中數槍後送醫不治。警消獲報後趕往現場，發現傷者倒臥血泊中，身上有明顯槍傷，救護人員到場時該名男子已無呼吸心跳，送往國軍桃園總醫院急救後不治。警方正調查並釐清案情，追查案件相關人士。 (中時 ) #男子 #不治 #送醫不治 #龍潭 #總醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 承德路汽車違規左轉撞2機車 42歲女不治 19:092019/08/31 社會 惡質！精障男要快感 性侵親妹不忘拔套 20:212019/08/31 社會 小布漂浮太空拍片第一難 04:102019/08/31 娛樂新聞 十一份觀光園區 遊龍潭新去處 04:102019/09/01 地方新聞 法第3大城里昂附近爆持刀攻擊 1死9傷 09:032019/09/01 國際 左轉直行互撞 賓士車成廢鐵還波及路邊2車 09:062019/09/01 社會 宜蘭武荖坑 男童尿尿走失溺水不治 17:012019/09/01 社會 龍潭送聖蹟 傳承惜紙文化 04:102019/09/02 地方新聞 老翁身體不適躺路旁 龍潭警協助返家 12:122019/09/02 社會 宜蘭五結民宅惡火 九旬翁不治 11:592019/09/03 社會 社會熱門新聞 中油探井工程意外 女員工遭纜繩纏死 - 社會 桃園龍潭1男子當街遭狙殺 身中多槍不治 - 社會 1人吃喜酒包3600 離場接到新娘電話他傻眼 - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 瘋了！網問「娶外配要50萬？」 台灣尪揭驚人真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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