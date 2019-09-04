龍潭區中正路大平郵局前4日下午2時40分發生一起槍擊案，一名男子疑似身中數槍後送醫不治。警消獲報後趕往現場，發現傷者倒臥血泊中，身上有明顯槍傷，救護人員到場時該名男子已無呼吸心跳，送往國軍桃園總醫院急救後不治。警方正調查並釐清案情，追查案件相關人士。

(中時 )