人安基金會調查，去年上半年主動來平安站求助工作寒士共154位，經輔導轉介後有工作者132位，其中25位已可自立回歸社會，脫貧率有18.94％。中秋為陪伴寒士提前過節，人安基金會彰化平安站6日上午10時，在彰化市介壽生活藝文館辦理「寒士慶中秋」活動，預計邀請300位寒士參加，提供義診、義剪，發放寒士就業包。

寒士慶中秋與寒士共度中秋佳節，彰化縣政府、張瀚天議員、黃秀芳立委、延平里長都親臨現場，去年上年度回平安站求助工作寒士，有107位雖有工作，但收入不穩定，尚須輔導。為幫助寒士順利就業，除了提供義診、義剪，發放寒士就業包，工作服、衣服、內褲、毛巾、香皂、牙膏牙刷、刮鬍刀等，讓街友體面就業。

69歲的阿明多年前曾是2家公司的老闆，家中過得幸福快樂的日子。某年與朋友談到簽六合彩，剛開始自認小賭怡情，但每簽必輸，不服輸的他越簽越大，幾年的簽賭致使家中生計、公司無法運轉，失去了事業，讓他妻離子散，流落街頭。經人安基金會協助安置，他目前負責站內炊煮，每天協助發餐，生活過得非常充實，他說：「很感謝人安基金會給流浪者一份關懷、溫暖、重生的活力。」

人安基金會彰化平安站長黃毓仁表示，平日提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介

、三節關懷等服務，中秋過後，寒士服務不中斷，邀您每月100元支持平安站常年服務經費，就可與人安一起幫助「窮苦人」重新站起來，愛心專線：（04）7222812。

(中時 )