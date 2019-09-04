台北畜產公司今天上午召開董事會確定姚量議即日起上任，對於外界質疑酬庸這件事情，姚量議表示，不在意外界看法，自己是「雞二代」他的生命與「雞」密不可分，只要是對於畜產業務有意義的事情，他都會盡力推動。

姚量議說，現在年輕人已經和過去不同，在料理雞上都是以方便為主，未來會加強推動自有產品，也已經和台北市長柯文哲討論過市府應該要加強推動畜產業務，並提出四大計畫，其中有「世界炸雞啤酒節」，希望可以藉由活動讓年輕人吃到「土雞」的美味。

姚量議表示，台灣生產的禽肉其實很適合做各種產品，韓國的炸雞都可以這麼夯，那麼台灣的禽肉一定也可以，像是跨年的市集攤販就可以販售「雞湯」讓民眾進一步了解台灣本土畜產的美味；另外，姚也向柯文哲提議在交易模式進行改變，如果未來台北市不殺雞，屠體可能會在南部的場內先進行冷鏈系統包裝後再運來台北。

記者問姚量議就任總經理的薪水，他也大方表示，與其他四大家公司相比算是最低的，只有8萬元，這樣的薪資，大家講他酬庸他並不在意。

另外，會跟柯文哲一同出席南部活動姚表示，因本身是彰化人，身為地主陪市長出席活動是很正常的，在市長帶領下認識一些產業相關人士也是很平常的，未來還不確定會與市府有什麼行程，但只要對推廣畜產有益都會參與。

葉文忠董事長表示，畜產公司在近期也開發許多熟食產品方便消費者，像是拜拜的三牲，消費者不用再進行烹飪就可以直接拿來拜拜，拜完後也可以進行分批冷凍不用一次吃完。

(中時 )