鴻海創辦人郭台銘與前立法院長、國民黨立委王金平、台北市長柯文哲計畫籌組第三勢力，醞釀獨立參選。且王金平規劃及實際運作方式，主要盼「納入郭、柯、親民黨、新黨及國會聯盟和他自己」等「六股力量」。王金平今天受訪稱，關心台灣生存發展的民眾都認為，「兩大黨不值得人民信任和期待，因此才會由民間催生大聯盟。

據媒體報導稱，王金平組第三勢力大聯盟的規劃及實際運作方式，主要盼「納入郭台銘、柯文哲、親民黨、新黨及國會政黨聯盟和他自己」等「六股力量」，凡是藍綠兩大黨之外認同「捍衛中華民國，保衛台灣主權」價值理念及路線的政黨，都可以「加盟」共同合作。

倘若王積極促成及主導運作的「大聯盟」能夠順利成局，可望將成為當前台灣政壇上最具實力及破壞性的第三勢力。此外，「大聯盟」本身將扮演輔選總統共主、操盤立委選戰的中樞角色，入盟的各政黨則轉為選舉機器，分進合擊。

王金平今受訪時回應「六大派」報導，稱關心台灣生存發展的民眾都認為，兩大黨不值得人民信任和期待，因此才會由民間催生大聯盟，這是順天應人、應運而生的組織。但王金平也坦言，至今尚未進行內部整合或討論，這是民間關心台灣的人士所做的建議。

對於國民黨主席吳敦義昨親赴高雄會韓國瑜，外界解讀這是要破除「國民黨換瑜」的傳言。王金平表示，非常好，黨主席本就該盡一切努力，讓國民黨翻轉戰局，不僅讓流言不攻自破，他最後更強調「也希望國民黨能真正團結」。

王金平的相關回應，也在網路引起網友熱議，網友表示，「覺得兩大黨不值得信賴還不退黨」、「原來你不是國民黨的」、「怎麼不退黨」「工三小啊！自己不就是兩大黨其中成員」、「國民黨看到這個還不處理嗎？」、「王金平真的蠻鳥的」「在跟郭董比恥力嗎！」、「這老傢伙好歹也是靠國民黨提拔才有今天」。

(中時電子報)