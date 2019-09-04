第17季SBL超級籃球聯賽全新賽季揭幕前，中華民國籃球協會將於10月首度舉辦「外籍球員選秀會」，希望透過選秀制度，各球團能網羅符合戰力、隊型的洋將，同時積極尋求中華隊新歸化戰力的可能性。

此次選秀會將安排20位洋將進行測試及比賽，籃協秘書長李一中表示，預計除了透過經紀公司引薦以外，也設有教練、球團、協會等推薦管道。不僅可減少各球團作業時間及程序，還可減輕球團邀請洋將來台測試的負擔。

選秀會將透過相同標準之體能、技術檢測，提供球團最即時的參考數據。此外也將安排一對一個人技巧展示及五對五的團隊作戰，藉由臨場實戰表現，直接驗證外籍球員的技術和實力。

中華男籃總教練 Charlie Parker也將全程參與此次的選秀會，並主導技巧測試及小組搭配、戰術演練等訓練項目，盼以尋找中華隊新歸化球員的角度，積極探求可為中華男籃注入能量的歸化人選。

而目前已確認進行機制將比照本土新人選秀會之規定，依據上屆SBL各隊例行賽名次，每一輪由最後一名球隊優先挑選，次由最後第二名球隊挑選一名，直至第一名球隊為止。參加選秀未獲選之外籍球員即成為自由球員，可由各球隊視需求延攬測試或報名為參賽球員。

本季SBL各隊共可報名兩位外籍球員，每月薪資總和修改為兩萬五千元美金，身高總和限制則在400（含）公分以下，球團可由此次的外籍球員選秀會，在洋將戰力方面進行補強之外，也可依原先管道接洽理想的洋將人選。

(中時電子報)