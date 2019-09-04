謝芷蕙難得現真身，路人讚本人比照片美。(圖／翻攝自東網)

謝芷蕙充氣娃娃照原來都是P圖的。(圖／翻攝自東網)

香港嫩模謝芷蕙(Cammi)8年前憑著和陳冠希緋聞，知名度大漲，現24歲的她，不僅已是財力雄厚的女強人，連長相也女大18變，大眼睛與超尖瓜子臉，像極「充氣娃娃」，近日，她以真面目示人，上街做實測，看路人能不能認出P圖前後的她，結果幾乎都認不出來。

謝芷蕙16歲時爆出和陳冠希火辣舌吻照，因此聲名大噪，後走出淫照風波的她，搭上大陸富二代男友，還資助她在廣州、香港開服飾店，現已是身價驚人的商界女強人，雖最終分手沒嫁入豪門，但她經濟獨立，生活品質完全沒受到影響。

而之前承認割雙眼皮和在下巴打針的謝芷蕙，長大後容貌和昔日判若兩人，洋娃娃大眼和超尖瓜子臉，整個人就換了頭一樣，近日，她在TVB《東張西望》做街頭實測，讓路人看能不能認出P圖前後的她，結果居然完全認不出，而她難得現真面目，雖然沒有照片這麼精緻，但不少人都認為她本人比較美，根本不用P圖。

不過謝芷蕙表示，「我喜歡P圖的自己，可以自我滿足，所以我會繼續P」。另外，還找來一名直播界網紅宣娜(Sheena)，她自稱本身顏值只有30分，化妝後有70分，再加上直播的濾鏡，就有90幾分，所以她直播一定會P圖，因為粉絲大多是男性，但她表明這不是騙局，因為五官變動不大，她也透露曾收過近港幣80萬禮物，分紅後她更可拿到2、30萬，比以前文書工作好賺。

謝芷蕙8年前因和陳冠希舌吻照聲名大噪。(圖／翻攝自東網)

直播界網紅宣娜(Sheena)表示一定要P圖。(圖／翻攝自東網、臉書)

(中時電子報)