烈嶼鄉著名景點「沙溪堡」，濱海景色十分優美。（李金生攝）

遊客到后麟射擊館，拍照留下美好的回憶。（李金生攝）

「~~烈嶼鄉好康送~~」活動相關訊息，可參閱烈嶼鄉公所粉絲團或烈嶼鄉公所網站。（烈嶼鄉公所）

入選全台30經典小鎮之一的小金門推出「~~烈嶼鄉好康送~~」活動，邀請遊客跨海體驗不一樣的戰地風情和人文景觀。即日起至11月30日到烈嶼鄉入住1晚，即可獲贈限量金門高粱宣導酒1瓶，入住第2晚再加贈限量宣導品1份。

烈嶼鄉公所指出，活動對象限非金門籍遊客，須檢附機票或船票及身分證明文件（中華民國國籍憑「身分證或戶口名簿」、非本國國籍之外國人憑「護照或入境證」），同時須提供合法民宿之住宿證明，並在以下鄉轄任2處景點拍照及打卡上傳：勇士堡、沙溪堡、麒麟山、貓公石遊憩區、后麟射擊館、文化館、雙口濱海公園、L18、秀才厝、上林濱海區、習山湖。

活動期間贈送宣導酒，對象限18歲以上，另6~18歲以內之未成年，有限量宣導品可供選擇領取，每人限領１次，兌換完為止。兌換地點：1、后麟射擊館：領取時間為每日08：10~20：30。2、文化館：領取時間為每日08：10~17：00。3、烈嶼鄉公所：領取時間為08：10~17：30。

相關活動訊息或兌換方式，可參閱烈嶼鄉公所粉絲團或烈嶼鄉公所網站。

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