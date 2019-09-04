屏縣府選在暑假過後的恆春旅遊淡季舉辦秋天不吶喊音樂節，希望為地方餐旅業注入一股暖流。（林和生攝）

今年春天吶喊及春浪等老牌音樂活動相繼出走，屏東縣政府為喚回廣大樂迷，特地選在暑假過後的恆春旅遊淡季，於墾丁大灣遊憩區首辦「秋天不吶喊音樂節」，嘗試以戀愛及失戀的情歌為主打，找來楊丞琳、萬芳等歌手助陣，盼為國境之南的觀光寒冬注入一股暖流。

屏縣府傳播暨國際事務處長黃建嘉指出，為證明充滿陽光、沙灘的恆春半島，還是適合音樂演出的聖地，特地趕在落山風季來臨前，於20、21日晚間，邀請樂迷坐在墾丁的草地上，享受迎面吹來的海風與音樂，度過一個愜意周末假期。

2天音樂節分別以「戀愛」及「失戀」為主題，並設計不同的歌單，活動首日邀請即將升格人妻的甜美女神楊丞琳、清新歌手吳汶芳與創作才女白安，透過他們的歌聲及歌曲意境，讓大家感受到純愛氛圍。

第2天則是主打失戀，邀請金曲歌后艾怡良、可愛甜心小球、天籟歌手江美琪及歌壇天后萬芳壓軸，用音樂療癒旅人，獲得再次被愛與愛人的勇氣。

有別過去春天音樂季的電音、搖滾，黃建嘉強調，此次嘗試營造抒情、文青且浪漫的氛圍，未來更希望能成為常態性活動，打造專屬屏南的音樂品牌活動；官方預估，在秋冬旅遊補助的推波助瀾，與地方餐旅業各自加碼的帶動下，可望為當地帶來2萬人潮。

(中時 )