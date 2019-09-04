為提升臺61線西濱快速公路服務品質，交通部公路總局彰化工務段訂於9月5日8時至9月7日下午18時進行大城至麥寮路段208.5k-211k南下高架路面施工，施工期間封閉主線。

彰化工務段提醒，南下車輛臺61線芳苑大城路段未通車，請直行臺17線經西濱大橋南下，左轉工業路再接回臺61線橋頭匝道南下，請用路人提前改道或依現場改道指示小心駕駛，工程遇雨天不施工，施工動態訊息可利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網：https：//168.thb.gov.tw/。

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