臺61線大城至麥寮路段9月5日至7日 施行交通管制 16:172019/09/04 中時 吳敏菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 替代道路示意圖。（交通部公路總局彰化段提供／吳敏菁傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為提升臺61線西濱快速公路服務品質，交通部公路總局彰化工務段訂於9月5日8時至9月7日下午18時進行大城至麥寮路段208.5k-211k南下高架路面施工，施工期間封閉主線。 彰化工務段提醒，南下車輛臺61線芳苑大城路段未通車，請直行臺17線經西濱大橋南下，左轉工業路再接回臺61線橋頭匝道南下，請用路人提前改道或依現場改道指示小心駕駛，工程遇雨天不施工，施工動態訊息可利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網：https：//168.thb.gov.tw/。 (中時 ) #施工 #彰化 #公路 #大城 #交管 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓流再起！韓國瑜彰化行程曝光 15:522019/08/31 政治 南投中寮鄉環鄉公路拓寬 打通南、北中寮任督二脈 18:492019/08/31 政治 法第3大城里昂附近爆持刀攻擊 1死9傷 09:032019/09/01 國際 韓國瑜彰化座談會 強調中部急需大型國際機場 13:572019/09/01 政治 發現保育鳥類築巢巷 中市府暫緩施工尊重生態保育 20:052019/09/01 生活 韓拋利多 建國際機場賽車場 04:102019/09/02 政治要聞 彰縣農業處長 農機博士邱奕志上任 16:022019/09/02 政治 新竹漁港「恁叨一港X台啤音樂節」7日登場 將交管 13:182019/09/03 生活 山區道路施工 桃市府調派小巴接送學生就學 19:062019/09/03 生活 台水管線施工 基隆、瑞芳、貢寮2萬戶 4日起停水一天 20:562019/09/03 生活 生活熱門新聞 法西颱風最快今晚生成 最新動向曝光 - 生活 Costco牛肉為何久放不壞？專家揭驚人秘密 - 生活 理科太太紅半年跌落神壇？網曝原因好慘 - 生活 高雄水淹到這！網驚：怎麼過馬路 - 生活 好市多這產品1年漲30萬 網悲憤：去年沒買捶心肝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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