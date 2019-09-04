貓裏表演藝術節推出傑出演藝團隊、星空音樂會及黑盒子劇場節目等系列演出，21日起在地團隊與各地優秀表演樂隊、劇團等接連登場，苗栗縣政府規畫朝「使用者付費」方向邁進，與在地業者合作推出優惠，吸引民眾購票鼓勵演藝團隊演出外，更創藝文、產業的雙贏。

苗栗縣長徐耀昌表示，文化部近年來持續希望地方政府能培育地方藝文特色、活化藝文場館，針對藝文場館演出節目能朝向「使用者付費」方向邁進，並推動藝文下鄉，引進優質展演節目並提供物超所值的優惠票價，培養藝文人口，盼苗栗成為藝術之都。縣府文化觀光局長林彥甫說明，藝文工作者對每場演出辛勞付出與製作，透過購票鼓勵演出者外，票券的劃位更能解決過去民眾為了挑選位置而讓進場大排長龍的問題。

2019貓裏表演藝術節自9月21日起，由新樂舞舞團、傳源文化藝術團、聯合民族管弦樂團及姍姍舞藝坊等苗栗傑出演藝團隊接續演出；星空音樂會則於中正堂戶外廣場演出，以免費入場方式與民眾同歡；最後安排FOCA福爾摩沙馬戲團及EX－亞洲劇團，壓軸以黑盒子劇團方式帶來精采好戲。購票可洽兩廳院售票系統、活動訊息於苗栗縣政府文化觀光局網站及FB粉絲專頁查詢。

文觀局指出，藝文系列活動與苗栗市商家植感咖啡、自由庭日式鍋物、翔飛冷飲、喜朵新洋食咖啡館、more cafe、綠園日式涮涮鍋合作，民眾購票欣賞並填寫問卷可兌換1份優惠券，透過合作方式達藝文、產業的雙贏。

(中時 )