近年正式教師兼任行政工作的意願不高，而代理教師暑假沒上班無法支薪，雲林縣有校長提議讓代理教師兼任行政，解校園行政人力荒，也讓代理老師領一年全薪，縣府教育處原則上贊成，不過縣庫困窘，付諸實行不太樂觀。

國中小校園行政業務繁瑣，兼任的減課堂數也僅兩堂，行政加給與導師加給也差不多，多數老師無意願兼任，行政業務找不到人做，令許多校長頭痛。

本學年校長會議中，雲林縣校長協會臨時動議提案，讓代理教師兼任行政組長以讓他們領12個月薪水，也可穩定校園人事，凝聚和諧氣氛。

教育處長邱孝文表示，代理教師因暑假未上班只領10個月薪水，全台除嘉義縣代理老師今年起可領12個月薪水，其餘縣市尚未跟進，因此有校長認為代理教師兼任行政可兩全其美。

邱孝文指出，有些老師認為導師費和擔任行政職的加給差不多，當導師暑假不用上班，但兼任行政職則一定要到校，而不樂意接任。

他表示，各個學校狀況不同，縣內代理老師兼任行政的人數目前不多，若代理教師兼任行政工作當然可以舒緩行政人力荒的壓力。

邱孝文說，若代理老師兼任行政，暑假一定得到校上班，當然要給12個月薪水，對老師和家庭而言收入穩定，加上正式教師的職缺不多，此一提議並非不可行，將請縣長裁決。

一名小校主任表示，代理教師暑假大多忙考試，有無意願兼任不得而知，若願意兼任也面臨一年一聘，臨時無法兼任找不到人替代會比較麻煩。

一名已當代課老師六年的劉姓老師表示，他把暑假當成充電時刻，有營隊或課輔他就擔任鐘點老師，輕鬆做的感覺其實滿好的。

(中時 )