寶島夢想家球團對禁區補強將目光鎖定在年輕本土球員，曾有中華白隊經歷的王柏智是最佳人選，肯定他在UBA及效力中華隊時的表現，為提升球隊本土禁區戰力及培養潛力新秀，球團積極邀請王柏智加盟寶島夢想家。

擁有瓊斯盃中華白隊國手資歷的王柏智22歲，身高195公分、體重125公斤，畢業於國體大，106學年度助國體大奪下UBA冠軍 (場均11.2分、6.5籃板、1.1火鍋)打出代表作，隔年大四因傷病困擾僅參與4場球賽，而夢想家看準王柏智的禁區腳步、跳躍能力、身體厚實度，對上ABL外隊的本土球員有一定壓制能力。

夢想家球團對王柏智的加入表示，培養年輕的本土球員，一直是球隊的核心價值、中心思想，如去年球團發現張耕淯有潛力天賦，需要機會證明身手，而今年相中了王柏智。

領隊陳建州對於網羅王柏智說到：「柏智的體型跟打法、樂觀的態度，好像看到高中的自己，這幾年來他在場上的貢獻大家非常期待，希望他加入之後能和前輩多學習，這也是球隊的老中青三代傳承。夢想家提供舞台延續球員的籃球夢，希望年輕球員把握機會在場上地盡情揮灑。」

王柏智已到隊上報到，開始參與球隊季前訓練，正為9月24至9月29的花蓮觀護盃做足準備，屆時將會以全新的寶島夢想家陣容應戰，另外10月底球隊將前往馬來西亞參加馬來西亞國際邀請賽。

(中時電子報)