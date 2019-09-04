台北榮總院長張德明、內科部主任侯明志等人4日參與「專用微菌製備實驗室」揭牌。（張鎧乙攝）

33歲曹姓患者（右），自3月起因困難梭狀桿菌感染而反覆腹瀉，後來於7月接受微菌叢植入術後，腹瀉明顯緩解，排便恢復正常，到現場獻花感謝。（張鎧乙攝）

33歲曹先生今年3月因困難梭狀桿菌感染而反覆腹瀉，經過多次抗生素治療沒有明顯改善，直到7月接受微菌叢植入術，不再腹瀉恢復排便正常，這是由健康人的糞便製成微菌叢的治療方式，未來可能用於肝硬化、老年痴呆等其他疾病治療。

衛福部去年9月6日公告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，開放微菌叢植入用於臨床反覆性或常規治療無效的困難梭狀桿菌感染病人，形成國內醫療中心百家爭鳴。

台北榮總內科部主任侯明志表示，北榮在今年3月27日成立微菌植入治療小組，建構台灣專為微菌製備用的實驗室與微菌庫，目前已執行7例經大腸鏡微菌叢植入治療，包含3例親屬捐贈與4例健康捐贈者，目前正在持續追蹤中。

侯明志指出，微菌叢移植與口服抗生素萬古黴素的治療比較，微菌叢移植治癒且無復發率為80至90％，口服萬古黴素為20至30％微菌在身體的角色愈來愈重要，證據愈來愈強，現在困難梭狀桿菌治療只是開始。

由於醫師的治療要建立科學證據，侯明志認為，北榮要當微菌叢植入治療的領頭羊，因此為了自備比較好的糞菌，再做各方面的實驗較有可信度，北榮花了1000萬成立實驗室，今（4）日由北榮院長張德明親自主持揭幕儀式。

侯明志進一步表示，微菌叢移植未來也能運用在自閉症、帕金森氏症、老年呆、減肥、糖尿病、過敏，發炎性腸道疾病、肝硬化等疾病，在美國登記臨床實驗有300多項，蓬勃發展下也要小心臨床試用，例如2、30年前輸血時也不知道會得到C型肝炎。

「現在把腸道菌移植到病人身上，雖是一番好意治療現在的疾病。」侯明志說：「可是不知道捐菌者也許2、30年後有老年痴呆，如今卻有東西移植別入身上。」因此糞菌治療要有長期安全的結果才能大規模使用，就是擔心未來造成不良效果。

微菌叢移植也有不好的副作用，侯明志表示，一般是腹痛、腹漲，今年美國出現2例嚴重併發症、其中1例死亡，因為放入毒性較強的大腸菌，因此美國FDA發出警示，要把捐贈者的那個菌拿掉，北榮已經也已照做。

目前在北榮採用微菌叢移植的費用正向衛生局申請中，因不同方式而有不同收費，預估約為7至10萬元。而且北榮正在募集好的糞菌，現在先從陽明醫學大學的學生尋找，同時也呼籲健康民眾挺身捐贈。

(中時 )