「詐貸阿伯」許祈文2012年到2014年間，找遊民當人頭，向12間銀行申請房屋貸款，詐騙5.2億元，案件仍在高院審理當中。而許男早在2011年，花費數千元給遊民鍾男吃住，成立神網科技公司，由鍾擔任負責人，並以假造扣繳憑單，向台灣銀行詐貸994萬，再申請3張信用卡，供應自己吃、喝，還到酒店消費刷卡，士林地院審結，詐貸部分依詐欺取財判處有期徒刑1年，不得易科罰金，以人頭冒名申請信用卡判處有期徒刑1年4月，得易科罰金480萬，可上訴。

今年65歲的詐騙阿伯許祈文，曾以親朋好友名義，成立6間空頭公司等向12間銀行詐貸，手法令人咋舌，一審判決有期徒刑8年6月，得易科罰金部分判處4年8月。

其實早在10年前，許已經破產，但為了要向銀行貸款，他找鍾姓遊民成立神網科技公司，營造出鍾男財力雄厚，每月領有高薪，在2010年先向台灣銀行詐貸994萬，用於購買房產，藉以「試水溫」，再向其他銀行貸款償還，藉以培養遊民的信用額度，詐騙更大的金額。

許刻意製造假象，讓銀行誤以為鍾是公司老闆，分別向玉山銀行、國泰世華銀行、台灣中小企銀申請信用卡，其中1張卡給鍾花用，另外2張卡，許自己持有，短短5個月刷72萬多元，在高級餐廳、溫泉旅館、推拿休閒會館還有酒店消費1萬6000多元。

事發後許一度否認，辯稱是林姓男子所有，但檢察官從同居人的保險箱查扣的協議書，證明許男是實際經營者。判決指出，許以不實的假資料，偽造鍾姓遊民符合申請信用卡、貸款的資格，使銀行承辦人陷於錯誤核發信用卡。

判決指出，許詐得的貸款金額甚鉅，惡性重大，利用經濟上弱勢的遊民，勉強溫飽的微薄利益下，申請貸款和信用卡，需承受龐大的債務，等至處境更為惡劣，應嚴以苛責。

(中時 )