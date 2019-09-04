▲名間國中的友善校園週宣導，演出生動有趣的拔河短劇，讓現場師生看得哄堂大笑。（楊樹煌攝）

縣府積極推動友善校園工作，今4日在名間國中舉辦「友善校園週宣導活動」，由祕書長洪瑞智帶領嘉賓、各校校長及名間國中全校400位師生一同進行守護友善校園活動，希望營造安全、溫馨、適性的學習環境。

友善校園週宣導活動首由氣勢磅礡的戰鼓表演揭開序幕，接著洪祕書長與南投地檢署主任檢察官吳靜怡、教育處長陸正威、警察局副局長郭仁賓等貴賓一同參與拔河短劇演出，透過拔河將深陷親密暴力、復仇色情的學生救出，建構健康、和諧、友善的校園，現場師生看得哄堂大笑，達到寓教於樂的效果。

隨後學生代表站出來，以嘻哈方式向校長宣誓勇敢拒菸、不要恐怖復仇、不迷網路、絕不吸毒、維護人權、拒絕霸凌、遵守法治、反對染黑等宣言。活動最後，洪秘書長、貴賓與學生都在白板上簽名連署，表達反毒、反黑、反霸凌及禁菸的決心。

洪祕書長表示，縣府對推動友善校園工作不遺餘力，107年度全國預防少年兒童犯罪方案績效良好，期盼透過「綿密毒品防制通報網絡」、「加強校長及學校防毒責任」、「加強防制新興毒品進入校園」及「個案追蹤輔導及資料庫建立」等策略，達到零毒品入校園的目標，也希望透過此次友善創意的教育宣導活動，讓學生反思毒品、黑幫、霸凌對個人的危害，營造如師如友、止於至善的溫馨校園，也讓孩子擁有尊嚴與自信的未來人生。

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(中時 )