名嘴謝寒冰在臉書發文及直播。（圖/謝寒冰臉書）

謝寒冰在臉書直播，談陳明文不敢告訴你的事。（引用謝寒冰臉書）

民進黨立委陳明文昨搭乘高鐵北上，竟遺失裝了300萬元的行李箱，事後陳的兒子陳政廷出面領回，並指是爸爸給他在菲律賓創業開珍奶店的費用。對此，名嘴謝寒冰說，他查了菲律賓相關規定發現，外國人要在菲律賓開珍奶店須提250萬美金財力證明，折合台幣7700萬元，陳明文提得出來嗎?

謝寒冰今以「豈止300萬，陳明文不敢告訴你的事」為主題，在臉書直播表示，今天已有王金山、黃越弘等2綠營的人檢舉陳明文涉洗錢，國民黨文傳會副主委黃子哲也揭發陳明文申報的現金存款只有240萬，現一下子拿出3百萬，這筆錢那裡來的？陳要不要出面說明。

他說，陳明文今發聲明指這300萬是給兒子到菲律賓去跟廠商買原料、機械設備及開外幣帳戶，他覺得好笑，所以今天查了資料，發現在菲律賓開珍奶店或奶茶店等，都算是飲料店，菲律賓法律叫零售業，規定要百分之百菲律賓人才能經營，有1%都算外資，他高度懷疑陳明文兒子到那邊是買人頭來經營?若不是找人頭，是以外國人身份去菲律賓創業，即須提出250萬美金財力證明，折合台幣7700多萬，陳明文拿得出來嗎?

謝更對陳政廷今聲明指是配合新南向政策，要把台灣珍奶推向南方國家表示，其實早就有人在菲律賓賣珍奶，當我們是白癡嗎?扣這麼大帽子幹什麼呢?是要向蔡英文總統效忠嗎?根本是此地無銀三百銀。他還爆料指，陳政廷在菲律賓工作2年，在菲在台灣都沒有戶頭，老板怎麼發薪水？為何連一個帳戶都沒有？還是資金不能進帳戶？這問題大了。

陳明文的三百萬 贈兒說法七大疑點一一戳破

(中時電子報)