華山基金會4 日上午在後龍水牛城替弱勢長輩舉辦烤肉會，長輩大唱卡拉OK。〔華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真〕

華山基金會4 日上午在後龍水牛城替弱勢長輩舉辦烤肉會，西湖鄉立幼兒園小朋友表演唱跳。〔華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真〕

華山基金會為了即將到來的中秋佳節，許多弱勢長輩沒有機會烤肉歡渡佳節，在4日上午於苗栗縣後龍鎮水牛城園區舉辦千歲烤肉會，邀請全縣獨居弱勢長輩齊聚烤肉，總共席開20桌，許多長輩是第1次參加烤肉活動，會中並由西湖鄉立幼兒園小朋友表演唱跳，讓到場弱勢長輩度過一個歡喜烤肉會。

目前國內每逢中秋節，多數家庭都會舉辦烤肉會，並已形成習俗，因此，華山基金會特別動員集結各站長的號召力，並由育達科技大學退休老師常如玉教授帶領的京華獅子會的獅友們、新東陽等愛心企業，以及各地志工們，前來擔任烤肉宴的總舖師，到場同歡的多位議員、代表也全程參與幫忙烤肉、餵食。

活動中並安排由西湖鄉立幼兒園小朋友們，帶來可愛又俏皮的開場表演，並送柚子給長輩嚐鮮，現場還特別為老人家安排十巧手等失智預防活動、k歌樂唱時間，阿公阿嬤拿起麥克風變身歌王、歌后，在台上唱的欲罷不能，台下志工們展現廚藝真功夫，音樂搭配烤肉香，讓長輩們開懷大快朵頤。

在場一名住在造橋鄉的81歲劉姓老翁，年輕時喪子，近年來，阿公身體越來越虛弱、雙膝無力，漸漸減少外出機會。華山基金會站長在一次訪視中，得知劉姓老翁辛苦務農了大半輩子，從來沒有烤肉過，所以基金會才特別邀請劉姓老翁一圓中秋烤肉夢。

(中時 )