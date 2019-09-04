美國流行女歌手亞莉安娜告上快時尚服飾品牌Forever 21，指控Forever 21在未經她同意下，使用她的商標風格推銷產品，包括挑選與她「長相相近」的模特兒拍攝廣告。

亞莉安娜（Ariana Grande）指控Forever 21與旗下彩妝連鎖零售店Riley Rose自去年底起，推出與她知名歌曲7 Rings等MV極為相似的網路促銷活動，因此求償1000萬美元（約新台幣3億1359萬元）。

這項訴訟是2日在洛杉磯聯邦地區法院提出，聲稱這些促銷活動是為了誤導消費者，讓他們誤以為亞莉安娜代言Forever 21主打年輕人市場的產品。

根據訴狀，Forever 21官方Instagram帳號上的照片中，有一名模特兒的穿著跟亞莉安娜在7 Rings官方MV裡面的打扮極度相似，同樣穿著全紫露肩衣並搭配粉色靴子和頭飾。

但是Forever 21否認了這些指控，並表示Forever 21過去兩年都與亞莉安娜的品牌授權公司合作。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，亞莉安娜的律師團隊聲稱，Forever 21曾在2018年年底與2019年年初與亞莉安娜洽談代言合約，但由於Forever 21不願支付符合亞莉安娜名氣的價碼，雙方最後不歡而散。

Forever 21上週傳出準備聲請破產，在亞莉安娜提出訴訟後，可能將面臨高達1000萬美元的賠償金，無疑是雪上加霜。Forever 21表示：「希望我們能找到雙方都同意的解決辦法，未來持續合作。」

(中央社)