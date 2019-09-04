澎湖美麗的海景讓人心胸開闊。圖：五福提供

澎湖跨海大橋壯麗景色。圖：五福提供

金門山后民俗文化村展現古厝之美。圖：五福提供

交通部觀光局9月開始實施「秋冬擴大國旅補助」總共為期3個月，一路開放到年底，目前約有高達6000家的旅宿業者參加，五福旅行社搭配遠東、華信與立榮航空航班，搶先推出「離島-補助款專區」，幫民眾規畫好金門、澎湖、馬祖等團體旅遊行程，提供低於五折的優惠。

這次獎勵方案，民眾只要在9月1日至12月31日期間，不論是自由行、團體旅客，且不分平假日均可申請補助1000元，離島地區（金門、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島、小琉球）每人還可多優惠1次。

一般離島團費通常都在萬元上下，透過此次秋冬優惠補助，讓民眾省去自行申請的繁雜手續，五福旅行社直接以幾乎46折的折扣優惠，推出「秋遊澎湖三日」NT$3790起，10人即可成行，出發日期從10月15日起到12月底都有出發；「輕鬆玩金門三日」NT$3500起，限期限量出發，分別為2019年09月23日、09月30日、10月14日、10月21日，共四梯次15人即可成行；馬祖則推出馬祖南北竿超值三日」NT$4999起，限量兩團出發日為10月15日 及 10月27日。

五福指出，台灣離島各有不同特色，澎湖宛如撒落在台灣海峽的海上明珠，擁有翠綠島群、浩瀚蔚藍海洋，雄壯宏偉的玄武奇岩，構成一幅如詩如畫的美麗景緻，特有的咕咾石嶼玄武岩建築記載著歷史與歲月的痕跡，黑糖糕、丁香魚乾更是不可錯過的特色伴手禮。

充滿戰地色彩的金門，昔日神秘的面紗已被揭開，醇厚富有特色的高粱酒、砲彈製成的鋼刀、可愛的風獅爺，都是旅人們的金門印象；探索馬祖北海坑道體驗搭乘搖櫓船，品嚐在地美食小吃：老酒麵線、魚麵、繼光餅、紅糟料理，欣賞號稱馬祖地中海的芹壁村，這些離島上得天獨厚的旅遊特色，唯有走訪當地才能實際體驗，民眾不妨好好把握這一波補助專案，規劃一趟國內離島旅遊假期。

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