在外租屋，用電量總得隨時注意，一名網友就表示，他最近搬到新的租屋處，10天竟然用掉260度，房東一度電收6元，10天就1560元，他列出租屋處使用的電器，想詢問網友「有可能用電這麼兇嗎？」

原PO表示，最近剛搬到新租屋處，五樓頂樓加蓋，短短10天用260度的電，一度收六元 等於這十天電費就1560元，他也列出家中的家電，僅有電熱水器、兩台冷氣，但幾乎都開變頻的，在家有人就可能開一天開8-10小時，另外還有中型冰箱。

由於租屋處有時會跳電，原PO發現是因為同時開兩台冷氣的關係，但30坪的房子，不可能只開一台冷氣，於是向房東反應，原本房東打算加電，後來卻因為太危險作罷，所以房東請原PO開兩台冷氣時把熱水器關掉試試看。

雖然有網友認為這樣的耗電量在夏天很合理，「30坪頂加房屋配上台灣現在的溫度和冷氣的效能夏天快過了，到冬天就會降下來了」，但不少人看了原PO貼出的電熱水器型號指出，「6000W電熱水器很猛，這個就是電費殺手」、「熱水器洗澡洗多久，熱水器就越耗電如果經常泡澡的用電就更兇」、「如果沒有被偷用電的話，元兇應該是電熱水器」。

(中時電子報)