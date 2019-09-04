俄國鋼琴家希斯金彈琴時，總是十分專注，歷經大賽洗禮，讓他更為沉著穩健，不迷失在名氣光環裡。據了解，光是10月第一周，他就需先來台北，再到日本，再回台北，完成多場音樂會。（尼可樂表演藝術提供／李欣恬台北傳真）

英雄出少年！今年拿下柴可夫斯基大賽銀獎的俄國鋼琴家希斯金，將第二次來台，相較於上回來台，觀眾對他的陌生，如今他已是眾人所期待的演奏家。他表示，參加歷史悠久的柴賽，除了是爭取榮譽，「也是能為人帶來喜悅、展現藝術，享受音樂的美事。」

面對競爭，如此自在，希斯金說，他要感謝他的母親，「是她啟發的我對音樂的熱情，讓我可以專注地沉浸在音樂世界裡。」

希斯金出生於1992年，家鄉在俄國車里雅賓斯克，2歲半在母親的啟蒙之下學琴，3歲以神童之姿開音樂會，6歲時與管弦樂團同台演奏，被報章雜誌譽為「神童」，9歲到莫斯科就讀格涅辛音樂院，師承米凱爾．科赫洛夫，2010年進入莫斯科音樂院，入鋼琴大師埃莉索．薇莎拉茲門下。曾獲日內瓦音樂大賽金獎、蕭邦鋼琴大賽第六獎得主。

相較於其他音樂家參加國際大賽時的緊繃，希斯金則是把大賽看作是音樂會，「我是一個很喜歡參加比賽的人，這是和他人分享藝術、展現音樂觀點的好機會，如果把比賽當比賽，就會像運動一樣，專注在如何準確發揮，但對我而言，我更在意的是如何呈現作品的藝術層面。」

希斯金表示，「音樂會和比賽最大不同，在於比賽最後會有評審為你打分數，還有現場有很多經紀人、星探，想尋覓潛力新星，除此之外，比賽對我來說，和音樂會沒什麼兩樣。」

希斯金自小坐在鋼琴前就非常專注，歷經大賽洗禮之後，他更為沉著穩健，完成密集的演出行程。據了解，光是今年10月第一周，他就必須先來台北，再到日本，再回台北，完成多場演出。

希斯金說，音樂會彈多了，有時會麻痹，「我都靠旅行、接近大自然恢復力量，如果可以的話，我會遠離塵囂10到15天，避免和外界接觸，甚至也不聽任何音樂。對音樂家而言，保持好奇心和新鮮感，非常重要。」

希斯金鋼琴獨奏會將於10月1日，在台北國家音樂廳演出。

(中時 )