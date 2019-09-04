由台北市政府、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會共同主辦的2019年台北馬拉松即將在12月15日上午6時30分於市府前廣場盛大開跑，今年台北馬拉松首度經過國際田徑總會(IAAF)認證為銅標籤賽事，是台灣第一個通過銅標籤認證的市區馬拉松，選手們可透過這次比賽取得更多世界排名積分。主辦單位表示，未來將以金標籤為目標，讓台北馬拉松成為台灣跑者的驕傲，讓世界馬拉松好手聚焦台灣！

台北馬拉松即將邁入第23屆，今年以「銅標籤賽事」身分亮相，為了讓跑者們參賽過程能夠更舒適，今年特別優化賽道，減少幅度較大及難度較高的彎道數量，期許跑者們都能挑戰個人紀錄再創佳績。

2019台北馬拉松正式開放登記報名，凡報名成功在賽事日即可獲得賽事專屬戰帽，台北市體育局長李再立強調，台北馬未來將跳過銀標籤，一舉往金標籤資格努力，相約民眾12月15日在市府前廣場拿出最佳表現,參加全馬組跑者完賽後還會送上專屬限定版完賽風衣，同時為響應環保理念，主辦單位準備可掛式環保矽膠水杯，提供所有跑者比賽時使用，在比賽之餘還能為地球的環境保護貢獻一份力量。

身為共同主辦單位之一的中華民國田徑協會，理事長葉政彥表示，期待國際能被台北馬拉松所吸引，日後有更多菁英選手來台參加，用雙腳跑遍台灣各個角落。

(中時電子報)