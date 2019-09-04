具惠善和安宰賢的婚變風波沉寂一段時間後，最近繼續歹戲拖棚中，今(4日)韓媒爆出兩人從相愛到互相怨懟的對話紀錄。具惠善稍早又丟震撼彈，指自己想離婚主因是知道老公和同劇女星搞曖昧，稱手上有安宰賢和其他女人在飯店穿睡袍的合影，安宰賢隨後駁斥，強調絕無外遇，所謂的「外遇鐵證」，應是他和前女友的合影，而這張照片過去也曾在節目《新婚日記》中被提及。

今《Dispatch》爆出兩人過去的對話截圖，具惠善稍早在IG發聲明回應，表示：「《Dispatch》分析出的結果？他（指安宰賢）是個光是今年就換過三次手機號碼的人，離婚主因準確地說就是安宰賢外遇，和同劇女星的緋聞一直傳到我耳裡，我也不知道該不該相信，才會一直反覆。」

具惠善說：「他在我面前是個忙碌時不接電話、不回短訊的人，聽到他和某演員聊天笑得很開心，我感覺被背叛，內心感覺一言難盡，現在需要時間好好整理感情」，並指手上有安宰賢和其他女人穿著睡袍的照片，會交給法院作為證據。

被指外遇，安宰賢稍早回應：「婚後沒有跟其他女人去過飯店，沒有外遇，因此也沒有什麼外遇照片」，至於具惠善所說在電腦中發現的證據，安宰賢說應該是她在《新婚日記》中提過安宰賢和前女友的合影，「她在綜藝節目中說的事情，卻說的是像婚後的事」，據知當時具惠善在節目中說：「我曾看過老公前女友照片，當時我說『想要一個人靜一下』，老公便在遊樂場等了我約4個小時」。

(中時電子報)