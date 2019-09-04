民進黨立委陳明文在高鐵列車上遺失內裝現金300萬的行李箱，成為台灣社會最熱門的八卦話題，民眾和在野黨對手各自解讀，甚至傳出陳明文遭告發涉及洗錢條例，氣得他發聲明自清並喊告，企圖為此起意外止血。對此，律師林智群認為，告發人若沒掌握證據，此案難以成立，他更直言，陳明文只要拿出銀行提款單，這個事情就結束了。

林智群在臉書上貼文指出，聽說有人去告陳明文洗錢，但他研判這個案子應該是不會成立，因為「洗錢的前提，是錢是髒的，這個髒錢是違法行為的犯罪所得，如果沒辦法證明那個300萬元是什麼違法行為的犯罪所得，是沒辦法成立的！」

其實要解決大眾對這300萬現金的疑慮，林智群提供一個簡單的解決方法，「陳明文只要拿出提領300萬元的銀行提款單，證明錢的來源，這個事情就結束了～」。

網友留言分析此事，「追贈與稅應該比較會成立」、「只要300萬現金外面貼上台灣價值，就沒事了。」、「可能可以說…我都把錢放家裡..哪裡有什麼提款單？」、「原來現金都藏在金庫裡」、「可是要告…也要提出證據啊」。

陳明文300萬涉洗錢？ 蔡英文「眼神求救」徐國勇

(中時電子報)