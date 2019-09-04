第六屆絲綢之路國際電影節3日在福州舉行記者會，宣佈今年活動將於10月15日至20日在福州舉行，將有薈萃俄羅斯、印度、伊朗等國家地區計400多部影片參加，知名導演陳凱歌、國際巨星成龍、製片呂建民、女星張靜初等人與會。

本屆絲綢之路國際電影節的主題是「光影熠福，絲路揚帆」，凸顯海上絲路、海洋特色。主辦方表示，將搭建電影交流交易國際平臺，培育影視及相關產業鏈，展現新中國成立70年來，中國電影的發展成就和藝術魅力，推動「一帶一路」電影文化交流走深、走實。

電影節舉行期間，將舉行盛大的開、閉幕儀式，以及「金絲路」傳媒榮譽評選、電影展映、電影論壇、電影市場等6大主體活動，並舉辦電影嘉年華、影迷之夜、電影美術展、校園電影展映、「影享線上」絲路國際電影節融媒體直播、新媒體VR單元特展等95場配套活動。

導演陳凱歌擔任本屆電影節形象大使和評審委員會主席，屆時還將有陳可辛、陳力、賈樟柯、塞爾維雅導演高蘭·帕斯卡耶維奇等重要影人與會。

10月15日舉行的開式選在福建大劇院舉行，包括紅毯儀式、晚會演出與開幕影片首映禮三大部分。其中，晚會演出以「電影故事＋晚會」形式，把「一帶一路」建設參與經典電影畫面、舞臺表演完美融合，帶領觀眾在時空穿越中領略電影發展中的精彩篇章，展現電影藝術魅力與絲路風情，展示福建、福州的生態自然之美和歷史人文風采，屆時《中國女排》和《古田軍號》劇組將出席開幕式。

電影節閉幕式暨頒獎典禮於10月20日在福州海峽奧體中心舉行，將凸顯國際元素、海絲元素，將有明星紅毯儀式、「金絲路」傳媒榮譽評選頒獎典禮等活動，陳凱歌、成龍、呂建民、張靜初等業界知名人士將悉數出席。在頒獎典禮活動尾聲，還將舉行閩陝第七屆絲綢之路國際電影節交接儀式。

(旺報 )