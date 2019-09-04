「我找不到機車！」台中市第一警分局繼中派出所鄰近火車站，常接獲民眾歉意萬分地來報案指稱，忘記自己的愛車停在哪裡，拜託警方協助尋車。繼中派出所4日提供健忘族群小訣竅指出，利用手機的相機功能將愛車位置、附近的景色或門牌拍起來，就不怕建忘了。

警方日前接獲李姓老婦報案表示，她上週騎機車在台灣大道與繼光街口準備要轉彎時，正巧看見要搭乘的公車正要靠站，她一時情急隨機把機車，停放在公車站牌旁的一根柱子旁，她幾天後返台中，要去牽車時，卻遍尋不著找愛車蹤影。

李婦老淚縱橫地說，她原本不想麻煩警方，她平日以機車代步，生活很不方便，真的是不得已才報警，請求協助。

警員依據李婦描述，頂著烈日實地到火車站附近尋街道搜尋，並調閱附近路口監視器追查，但無所獲。警方研判，李婦在轉彎後可能沒有立即停車，而是繼續直行，警方擴大範圍展開地毯式搜尋，果然在附近的公車站牌旁，發現李婦的機車。

警方以電話通知李婦到場，並告知機車停在位置，李婦還驚訝地表示「怎麼會這樣？」，她不相信機車竟停在出乎她理解之處，讓現場員警哭笑不得。

繼中派出所警方提醒民眾一個不忘停車地點的小訣竅，建議停好車輛或機車後，離開前可利用手機拍下愛車位置，並要連附近具有特色背景或門牌、路牌一起拍下來，這樣就算出門好幾天，也不用擔心會忘記愛車停在哪裡？

(中時 )