光田醫院引進雲端醫療管理平台，協助腎友更有效保全延續腎臟功能。圖為該院腎臟內科醫師王家良。（光田醫院提供／王文吉台中傳真）

台中一名剛調任內勤主管的葉先生，原本在外奔波、流汗的工作形態，轉變成活動量少又吹冷氣，日前忽然身體嚴重水腫，驚覺自己一整天無尿才就醫，確診為重度慢性腎臟病。現透過雲端照護腹膜透析洗腎，數據透過網路上傳雲端，醫護可隨時掌握關心，控制得宜。

光田綜合醫院教研副院長暨腎臟內科醫師張家築指出，重度慢性腎病因腎功能剩不到正常的15％，無法有效把身體多餘的水分生成尿液排出，導致體內積水而水腫。現年46歲的施先生過去在外勤，喝水不便、活動量大、排汗多，才未發覺身體已亮紅燈。

葉先生說，他職務升遷調動辦公室內勤後，發覺雙腳有越來越嚴重的水腫情形，一壓就凹陷，還以為是久坐身體循環不好，按摩也無效，幸被醫師發現是慢性腎臟病，服藥控制1年後開始腹膜透析（又稱洗肚子）。

葉先生指出，傳統的腹膜透析必須手抄記錄，記錄簿得隨身帶，以利回診提供記錄給醫師評估，而現在透析數據直接傳上雲端，病友就醫很便利，再也不用擔心記錄本不在身上，醫護也可隨時查閱了解病狀給予關心。

張家築解釋，洗腎分為血液透析及腹膜透析，由於血液透析須在醫療場所由醫護專人操作，因此對於青壯年的上班族群來說，通常會選擇方便、可自行操作的腹膜透析。

張家築說，這些族群卻也是順從度較低的洗腎族群，也就是青壯族群容易因忙碌而未定時透析，甚至不透析、不固定回診，直到身體有異狀再就醫，更加傷身，醫護想協助卻苦無資料追蹤。

為了協助病友且更有效透過腹膜透析維持殘餘腎功能，光田醫院在台中海線率先引進雲端醫療管理平台，病友只要第一次在家操作腹膜透析機時設定資料並連線，即使遠在20公里外的彰化地區，醫護人員仍可透過電腦追蹤、觀測病患居家透析治療的頻率、時間、脫水量情況。當數據若有異，醫院可即時協助。

最重要的是雲端照護腹膜透析能避免人為操作錯誤。張家築舉例，過去有病人晚上透析到一半就不小心睡著了，把肚子的水放出來卻忘了放入乾淨的透析液，結果隔天起床以為已經透析完畢就出門去上班，中午不到身體已亮紅燈緊急就醫。

由於是突發狀況，病人手邊無日常透析的書面記錄可提供，也自述前一晚透析狀況無異，幸好醫師憑著多年經驗，層層檢查、抽絲剝繭察覺病人的水腫原因是前一晚的透析工作只做了一半，腹中完全無透析液才導致身體不適。現在有雲端即時記錄儲存，就能有效杜絕類似問題再發生。

(中時 )