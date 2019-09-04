就讀台北科技大學產學訓專班大三的楊婷喻，目前白天在BMW總代理經銷商的銥德公司工作、晚上在北科大讀書，高職就讀台中高工汽車科的她原本專業不在汽車噴漆，但婷喻想轉換跑道而徵得公司同意，就此開始學習汽車噴漆，歷經1年多的努力，在今年俄羅斯喀山的國際技能競賽奪下金牌。

大二才始學習汽車噴漆的婷喻，幾乎可說是從零開始學習，當時是第48屆全國技能競賽北區分區賽，公司副理便詢問婷喻是否有意願參加。回想起高中參與汽車技術職類技能競賽成績不盡理想，既然現在有機會，就再嘗試看看。問到學習關鍵，婷喻認為在於靜下心思考，「有些事情不是一直重複練習就有用，而是要花時間思考問題出在哪裡以及如何改進」。

從1年半開始練習汽車噴漆、每天練習8小時至12小時的楊婷喻說，練習過程中難免會有挫折，也對自己很生氣、沮喪，但從來沒有想要放棄過。她也說，一開始改練習汽車噴漆時，父母認為噴漆傷身體因而反對，但她戴上防毒面具等減少傷害，父母也同意她繼續練習。

是否因為性別影響訓練或工作？楊婷喻說，高中就讀汽車科時班上50個人僅有2位女生，工廠實習時習慣去男廁上廁所，現在在銥德公司工廠也僅有男廁，要上廁所時還要下樓去上廁所。

而得金牌的關鍵，楊婷喻指出，應該是此次題目與過去不太一樣，以前題目會事先公布，選手可以練習題目，而這次是現場公布，而題目剛好也是練習過，十分得心應手。

(中時 )