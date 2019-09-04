曾文家商校長陳藝昕致贈感謝狀予崑山科大陳永富師生。（劉秀芬攝）

曾文家商學生圍在一起仔細聽陳永富老師(中)的講解。（劉秀芬攝）

曾文家商學生正要在準備芋心酥的餡料。（劉秀芬攝）

曾文家商學生送月餅到獨老家中，並與他們閒話家常。（劉秀芬攝）

曾文家商校長陳藝昕(左)幫忙將月餅塗上蛋汁。（劉秀芬攝）

曾文家商自製月餅送獨老 連5年不中斷

曾文家商學生真有愛，連續5年烘焙月餅送給區內獨居老人。曾文家商4日再度邀請崑山科技大學老師陳永富，前來教導曾文家商學生製作港式月餅、港式芋心酥，下午並將與華山基金會志工一起拜訪區內100戶獨居老人，贈送剛出爐的月餅，讓老人家感到中秋佳節的溫暖氣氛。

4日上午第一節課，曾文家商綜三丁餐飲學程的36學生齊聚在烘焙教室，由崑山科大餐飲管理及廚藝系的老師陳永福，帶著來自澳門與馬來西亞的3位學生指導大家製作港式月餅、港式芋頭酥。

曾文家商學生分工合作，有的揉麵糰，有的準備芋泥、蓮蓉內餡，將內餡包進麵團，放進烤模壓出模型，再仔細塗上蛋液，送入烤箱烘烤，接近中午時分香噴噴的月餅出爐，現場香氣四溢，參與學生一起歡呼。

曾文家商校長陳藝昕表示，今年製作的月餅有芋泥及蓮蓉蛋黃兩種口味，而且為了長輩健康著想，都是低糖少油，學生將兩顆不同口味的月餅裝成一盒，下午在華山基金會人員陪同下，前往分送給麻豆區內的獨居老人，親手送上中秋祝福。

陳藝昕說，曾文家商將餐飲課程與中秋送愛結合，今年已邁入第5年，並藉由崑山科大「大手牽小手」計畫，讓兩校學生交流，在學習專業的烘焙技巧之餘，也能動手發揮愛心，一起關懷弱勢，希望麻豆區的獨居老人，可以開心的品嘗學生親手做的愛心月餅，快樂的過中秋。

(中時 )