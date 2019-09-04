Kolas(左)指審議中的難民法無法解決港人問題。(張理國攝)

香港情勢混亂，外界關注政府是否要通過「難民法」，行政院發言人Kolas Yotaka表示，不能把未通過難民法視為政府冷漠跟不處理，這完全是兩件不一樣的事。且現在行在立法院完成一讀的版本，並未納入港澳人士適用，所以為通過難民法以為可解決現在的問題，恐怕是過度推論及期待。

Kolas說，目前難民法已在立法院審議中，行政院的立場就是要尊重立法院，而且當初法案在審議時並未發生「反送中」情事，情境不同，當時討論的是無國籍之人也就是西藏(圖博)人，當時已完成一讀。她說，台灣對香港關注從未停止過，台灣未曾介入香港民主運動，但高度關注並掌握香港最新動態，政府的立場就是現有法律包括兩岸、港澳條例及港澳人民來台居留停留許可辦法，這三項法律(規)足以讓政府面對任何來自香港因政治壓迫尋求協助的港人，但目前沒有港人申請來台政治庇護。

Kolas並表示，對於假設性的求助問題，政府可依法依個案處理，且經政院認定是否給予政治庇護，視為政治犯、或被政治迫害者，且來台用何方式提供協助，相關問題三法的確都有授權主管機關處理。

她也再度強調，不能把未通過難民法視為政府冷漠跟不處理，這完全是兩件不一樣的事，不宜以通過難民法來定義支持香港，且立法曠日費時 ，而一讀通過的版本也不准用港澳人民，只處理外國及無國籍者，港澳人民未納入，所以要通過難民法以為可解決現在的問題，恐怕是過度推論及期待。

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(中時 )