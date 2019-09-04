台中市烏日區九德國小學生數約1000多，校門口卻沒有通行號誌，每到上學、下課時間，學生過馬路總是相當危險，地方積極爭取增設交通號誌，卻因經費及土地問題一再拖延，日前市議員吳瓊華爭取周邊屋主同意，交通局預計2個月內完成號誌設置。

指著校門口面對的大馬路，住在九德國小附近的店家說，每逢上學、放學時間，許多家長載孩子到學校後，車子呼嘯而過，再加上因路口沒有號誌可遵循，學生只能依憑判斷通過馬路，使得小事故頻傳。

吳瓊華表示，九德國小學生數目前約1000多人，每天從校門口進出的家長、學生粗估也有近千人，且有時機車騎士經過時車速很快，家長憂心學童通行安全，紛紛向服務處反映，希望增設控制式交通號誌，去年底就曾邀相關單位會勘，卻因經費、設置點等問題，遲遲延宕至今。

交通局會勘後指出，因設置九德國小控制式號誌共有4座紅綠燈桿，必須取得學校對面2側店家同意，目前經費部分已規畫，將待取得住戶設置同意書後進行發包、施工，預計2個月內完成。

(中時 )