國民黨副發言人黃心華下午轉述中常會內容。

蔡英文總統日前預告制定中共代理人修法，引起台商人心惶惶，國民黨中常委范成連今天下午關切此修法，擔憂恐造持寒蟬效應，黨主席吳敦義當場直言，「蔡英文才是最大的中共代理人」，由於蔡英文搞台獨，讓中共能藉機侵占台灣。

立法院完成國安五法修法後，蔡英文總統在上會期結束後在臉書預告接下來要制定中共代理人修法，趁本屆立委最後一個會期「闖關」，但此舉引起廣大台商人心惶惶。

國民黨中常委范成連下午在中常會提及，中共代理人修法的法條與定義非常不明確，使得民眾深陷不知不覺被構陷入罪的恐懼感。

黨主席吳敦義聞言後自問自答地說，若要說誰是中共代理人，蔡英文其實才是最大的中共代理人，他解釋，因為蔡英文搞台獨，讓中共有藉口打台灣，提前引來中共軍事犯台。

國民黨副發言人黃心華說，目前委請智庫與黨團研商中共代理人與難民法相關修法，大概在9月17日開議前才有明確結果。

另外，中常委姚江臨等14人也提臨時動議，關於近期就業市場無薪假人數創今年新高，以及裁員潮大量出現，嚴重影響勞工生計，呼籲政府應盡早端出因應對策，建請立院黨團提出法案協助產業發展，並強烈抨擊蔡政府拿不出務實經濟振興方案。

對此，吳敦義裁示，當前中美貿易大戰，已經嚴重我國中小企業進出口產商接單狀況，同時無薪假裁員人數也逐步增加，然而看不到蔡政府拿出有效對策以解決中小企業生計問題，只看到蔡英文每天忙著跑選舉行程，再用美化後的經濟數據欺騙國人。

話鋒一轉，吳敦義說，人民的感受最真實，協助年輕人找出路，為中小企業營造穩定發展的環境，「拚經濟是國民黨的強項」，請智庫協助立院黨團對此提出相關修法建議，才能輔導青年創業以及讓產業存活下去，也是贏得明年大選的最佳保證。

(中時 )