北市8月底已將全市3300多個公車站位，建置了虛擬智慧型站牌（QR Code），可透過手機或平板掃描，直接查到公車的到站時間。（張穎齊攝）

北市8月底已將全市3300多個公車站位，建置了虛擬智慧型站牌（QR Code），另外考量身障人士的需求，也在不同高處張貼。（張穎齊攝）

北市8月底率全國之先，在全市3300多個公車站位，建置了虛擬智慧型站牌（QR Code），民眾只要透過手機及平板等行動設備，連結網路後掃描QR Code，行動設備就能化身為智慧型站牌，顯示該站的雙北市各行經公車路線，所預估到站的時間，十分便利。

市府交通局公共運輸處表示，目前全市共3300餘站公車站位，其中1712站已建置智慧型站牌，考量建置智慧型站牌因受限場地空間、地下管線影響及土地權屬等因素，導致部分公車站位仍未設置智慧型站牌。

公運處指出，智慧型站牌是民眾最常使用的查詢公車到站資訊管道，為提供民眾更優質的公車服務，已於全市公車站位張貼QR Code，只要掃瞄QR Code，即可取得該站的雙北市各行經公車路線到站時間。

另外，由於「旗桿式」站牌受到桿體限制，所以在同一高度張貼2張QR Code外，其餘的站牌及候車亭，都是在不同高度處張貼2張QR Code，其中1張可供使用輪椅的身障者使用，另1張供一般乘客使用。

公運處呼籲，請民眾勿破壞QR Code，若有收到QR Code損毀的通報，將立即派員更換；後續也將進行民意調查，公運處會將建議的事項，納入改善評估，並持續擴建實體智慧型站牌，以提升公車服務品質。

(中時 )