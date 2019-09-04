台東縣大武分局新型雷達測速照相儀器，被KUSO為「三眼雷射提款機」，並登錄在Google地圖上。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

台東縣大武分局新型雷達測速照相儀器，被KUSO為「三眼雷射提款機」，並登錄在Google地圖上。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

在Google地圖上台9線425K，也就是台東縣大武鄉轄內出現1個景點叫「三眼雷射提款機」, 很多人看了一頭霧水，以為是新式ATM提款機，原來是最新型的雷達測速儀器，警方在此不定時取締違規超速車輛，去年1整年已為公庫進帳180萬元。

「三眼雷射提款機」是什麼東西？暑假有遊客跟著衛星導航的指示要到多良車站，結果出現「三眼雷射提款機」景點，開到了座標定點，結果現場除了大海之外，空無一物，Google搜尋後才恍然大悟，原來這是網友Kuso的超速照相取締熱點。

該座標在南迴公路425K附近，警方經常不定時以新式雷射測速槍進行超速取締，不但可以照相還能錄影，雷射距離最遠可到3公里，上面兩個圓圈是雷射孔，下面圓圈是錄影鏡頭，因為外觀像3隻眼睛、功能強大，很多人被開罰單，感覺像被政府當提款機，便有人在Google地圖搞KUSO，把它登錄為「三眼雷射提款機」。

警方表示，他們也不知道該攔查點竟然被登錄在Google地圖上，台9線從太麻里到大武共有5台這款新型人工手持雷射測速照相機據了解，這台「三眼雷射提款機」去年一整年開出1500張罰單，為公庫進帳180萬元。警方提醒用路人，行經山區或易肇事路段，要減速慢行，不要跟自己的荷包過不去。

(中時 )