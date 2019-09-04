中秋節將至，各社福團體也紛紛展開活動，幫助弱勢家庭尋找更多資源，宜蘭家扶中心的義工媽媽們忙著動手製作月餅要分送給每一戶受扶助家庭，宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會則有民間企業贊助「中秋關懷禮盒」，透過義賣方式募集更多的社會愛心資源，幫助縣內的社福團體。

宜蘭家庭扶助中心溫媽媽義工服務隊今年除了全體總動員，另邀請3名就讀食品科系的學生，一起加入幸福工作室行列，大夥兒分工合作，各自負責配餡料、揉麵團、控制烤箱、包裝禮盒等，讓工作室不僅瀰漫著一股剛出爐的鳳梨酥、蛋黃酥的香氣，更充分展現眾人關懷弱勢的愛心。

宜蘭家扶中心主任許孟爵表示，在溫媽媽義工隊成員們的堅持下，今年共將製作3000顆的愛心月餅，要讓家扶中心堅持及傳承了21年的幸福滋味，傳遍全縣家扶的家庭。

另外，宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會則在蘭田穀王股份有限公司的大力贊助下，舉辦中秋關懷禮盒義賣活動，每份禮盒愛心價300元，宜蘭聯勸表示，這幾年的募款成績並不理想，希望大家能以實際行動，一起做公益，共同關懷宜蘭縣內的社福團體、弱勢家戶、單親家庭以及急難救助個案，一起送上溫暖，讓愛更加圓滿。

(中時 )