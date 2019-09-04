直播歌唱比賽節目《決戰17唱》，當中挑戰者小達曾參與一整年的女團受訓，卻因在發片前一個月，被公司以「尚未瘦到36公斤」為由，告知她還沒準備好不能出道，讓她慘遭踢除大受打擊。這集還有選秀歌唱比賽出身的歌手林芯儀，首次來擔任評審，自認自己是「鼓勵型評審」希望選手們感覺比起參加歌唱比賽更像是在錄音室錄歌。

唱紅〈等一個人〉的歌手林芯儀表示，正努力錄製新專輯。（圖／決戰17唱提供）

林芯儀自認屬於鼓勵型評審，講評中很自然地示範唱起來，還傳授有音準問題的參賽選手她自己私下訓練聽力敏感度的秘方，就是搭公車閉上眼睛靠耳朵觀察周遭人事物。林芯儀以自己詮釋方式示範唱〈愛情旅程〉展現動人唱功，唱完全場拍手叫好她卻害羞笑說「越唱越緊張！」原來林芯儀仍一直有人群恐懼症，在人多的場合不自覺就很緊張，而且她一緊張就不笑，容易看來很兇或像在生氣，經紀人常在場邊急得向她猛比微笑動作。

林芯儀表示，正在籌備的新專輯預計今年底前推出，她說目前收歌的量已達迷你專輯，但還是很希望這次能讓歌迷聽到一張屬於她的完整專輯新作品，林芯儀很感謝公司非常尊重她選歌的想法和對歌曲的選擇，很意外一首她2年前挑中喜歡的抒情歌，公司竟然幫她留到現在讓她能如願收入新專輯。

(中時電子報)