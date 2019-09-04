美國司法部懷疑華為竊取商業機密，將對其展開新一輪調查。大陸外交部4日對此表示，堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下，動用國家力量打壓特定中國企業。這種行為既不光彩也不道德，更是對美方一貫標榜的市場經濟原則的否定。

大陸外交部9月4日例行記者會上，有記者就華為發表聲明，回應美國針對華為進行新一輪“竊取商業秘密刑事調查”一事提問。

大陸外交部發言人耿爽對此表示：「中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上對外進行合作。同時中方也堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下，動用國家力量打壓特定中國企業。這種行為既不光彩也不道德，更是對美方一貫標榜的市場經濟原則的否定。」

耿爽說，「我們敦促美方停止泛化國家安全的錯誤做法，停止對中國的蓄意抹黑和指責，停止對中國企業的無理打壓，對中國企業在美國正常經營提供公平競爭和非歧視的環境。」

據華爾街日報報導，美國司法部對華為展開了又一輪的刑事調查，其懷疑華為“竊取商業秘密”，盜取了Oliveira攝像頭的設計專利。9月3日，華為也針對此事回應表示，堅信自主研發的產品不侵權，世界上沒有任何一家企業可以通過“偷竊”成為全球領先的高科技企業。

華為表示，該公司和Oliveira最初接觸是在2014年，當時這家葡萄牙公司向華為推銷這款攝像頭的設計，華為並沒有接受。2017年，華為開始銷售自主研發的EnVizion360全景攝像頭，而華為的研發團隊從未接觸過源於Oliveira的信息。

華為認為，長久以來，美國動用其自身影響力，不斷遊說其他國家禁止華為設備，更是動用其國家機器，濫用司法、行政權力，採用各種不正當手段騷擾、影響華為或合作夥伴的正常業務。然而所有的指控根本都是莫須有的栽贓，美國政府無非是想抹黑華為，限制華為在國際上的發展。

(旺報 )