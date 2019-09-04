民進黨中央介紹立委徵召提名人選 16:572019/09/04 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨中執會後舉行記者會介紹立委徵召提名人選，新竹縣第2選區鄭朝方（左起）、連江縣李問、台北市第3選區吳怡農、台北市第6選區謝佩芬、台中市第5選區莊競程、苗栗縣第2選區徐定楨等6人一同亮相。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨中執會後舉行記者會介紹立委徵召提名人選，新竹縣第2選區鄭朝方、連江縣李問、台北市第3選區吳怡農、台北市第6選區謝佩芬、台中市第5選區莊競程、苗栗縣第2選區徐定楨等6人一同亮相。 (中時 ) #2020大選 #立委 #台北市 #台中市 #苗栗縣 #新竹縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 與蔡搭檔？辜寬敏：賴清德說要晚一點 14:572019/08/31 政治 鄉民造謠韓自殺 謝寒冰直播真心話 網震撼 14:532019/08/31 政治 民調、輿論醞釀「換瑜」？名嘴曝：綠營在幕後操作 15:162019/08/31 政治 台灣政情 2020大選黑白對決－白韓產業鏈出擊 戳破黑韓謊言 04:102019/09/02 話題觀察 《產業》北市拓日客市場，登坂廣臣任觀光大使 07:452019/09/02 財經 烏石坑原墾區域土地議題 都發局納入國土計畫參考 11:232019/09/02 生活 苗栗縣頭份市花4000萬補助市內國中小裝冷氣 17:272019/09/02 生活 苗栗縣西湖鄉公所大樓獲內政核撥9千7百萬元拆除重建 19:412019/09/02 生活 埤豐橋下溺水男 遺體尋獲 12:012019/09/03 社會 接軌國際！中市府以六大面向培養學生英語能力 14:302019/09/03 生活 政治熱門新聞 陳明文財產清單曝光 身價嚇死人！ - 政治 郭台銘愛將遭美女幕僚分權 傳惹惱郭夫人 - 政治 豈止300萬！謝寒冰爆內幕 揭陳明文沒說的事 - 政治 這張圖韓粉愛死了 大讚：總統風範熱淚盈眶！ - 政治 王金平回應結盟六大派 網友反映竟一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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