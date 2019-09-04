民進黨中執會後舉行記者會介紹立委徵召提名人選，新竹縣第2選區鄭朝方、連江縣李問、台北市第3選區吳怡農、台北市第6選區謝佩芬、台中市第5選區莊競程、苗栗縣第2選區徐定楨等6人一同亮相。

(中時 )

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