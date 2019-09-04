台灣瀕危（CR）植物「琉球暗羅」。（游昇俯攝）

台灣易危（VU）植物「台東火刺木」。（游昇俯攝）

台灣約有5000種原生植物，其中1052種為特有種，但受到生存威脅的植物多達989種，農委會林業試驗所今年啟動為期4年的「國家植物園方舟」計畫，預計投入近4億元經費，加強受威脅物種的移地保存。林試所並與田中央建築事務所合作搭建「台北植物園方舟溫室」，作為受威脅植物展示空間，預計2021年底前可完工。

全球約有25％的植物生存受到人類土地利用與氣候變遷的嚴峻挑戰，聯合國生物多樣性公約認為，在2020年以前，全球至少75％受威脅植物應獲得妥善保存，人類未來才能綿延永續。

林試所所長張彬表示，台灣計有989種受威脅植物，其中110種（12％）不在保護區及國有林事業區範圍，具高度滅絕風險；諸如桃園石龍尾、台東火刺木等植物為台灣特有種，其原始棲地便因遭到人類活動破壞，導致野生族群消失。

台灣為國際植物園保育聯盟（BGCI）成員，但對受威脅植物的遷地保育目前只做到33.6％，仍低於全球平均38％，「方舟計畫」將提升保種比例至55％，預計至2022年能完成550種受威脅植物的保種工作。

張彬說，林試所擁有包括台北植物園、福山植物園在內的6座植物園，皆座落於海拔1000公尺以下的都市或淺山地區，但光憑此6座植物園難以涵蓋989種受威脅植物所需的多元環境，故林試所將與林務局、台大、惠蓀林場等單位建立夥伴關係，分散保種。

為讓民眾認識保種工作的重要性，方舟計畫亦委託田中央聯合建築師事務所設計台北植物園方舟溫室群，作為受威脅植物的展示場所，此建案耗資約9000多萬，預計明年初正式動工，2021年底之前應可完工。

張彬說，方舟計畫亦將開發受威脅物種的潛在園藝價值，藉由人為繁殖、園藝推廣，以降低野外採摘的壓力。

(中時 )